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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Mehriban Əliyeva "Qağayı" tamaşasının təqdimatında iştirak edib

    Mədəniyyət siyasəti
    • 29 oktyabr, 2026
    • 23:19
    Mehriban Əliyeva Qağayı tamaşasının təqdimatında iştirak edib

    Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində fəaliyyət göstərən Akademik "Malıy" Dram Teatrı – Avropa Teatrı oktyabrın 29-da Bakı Beynəlxalq İncəsənət Festivalı (BIAF-2026) çərçivəsində Anton Pavloviç Çexovun "Qağayı" pyesi əsasında hazırlanan eyniadlı tamaşasını Azərbaycan Dövlət Akademik Musiqili Teatrında təqdim edib.

    "Report" xəbər verir ki, Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva, qızı Leyla Əliyeva və Alyona Əliyeva tamaşaya baxıblar.

    "Qızıl maska" da daxil olmaqla, Rusiyanın nüfuzlu teatr mükafatlarının laureatı olan Lev Dodinin quruluş verdiyi "Qağayı" klassik pyesin ən məşhur nümunələrindən biri hesab edilir.

    Tamaşanın quruluşçu rəssamı və geyim üzrə rəssamı Aleksandr Borovskidir.

    Səhnə əsərində Rusiyanın Xalq artisti Sergey Kurışev, Əməkdar artistlər Yelizaveta Boyarskaya, İqor Çerneviç və digərləri çıxış ediblər.

    Qeyd edək ki, noyabrın 8-dək davam edəcək Bakı Beynəlxalq İncəsənət Festivalı ikinci dəfədir keçirilir. Heydər Əliyev Fondunun və Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə təşkil olunan BIAF-2026-nın proqramında konsertlər, balet və teatr tamaşaları, film nümayişləri, incəsənət xadimləri ilə görüşlər və ustad dərsləri də daxil olmaqla, 20-dən çox tədbir yer alıb.

    Festivalda Azərbaycan, Böyük Britaniya, İsrail, Kanada, Rusiya, ABŞ, Fransa və digər ölkələrdən sənətçilər və yaradıcı kollektivlər iştirak edirlər.

    Mehriban Əliyeva Qağayı tamaşasının təqdimatında iştirak edib
    Mehriban Əliyeva Qağayı tamaşasının təqdimatında iştirak edib
    Mehriban Əliyeva Qağayı tamaşasının təqdimatında iştirak edib
    Mehriban Əliyeva Qağayı tamaşasının təqdimatında iştirak edib
    Mehriban Əliyeva Qağayı tamaşasının təqdimatında iştirak edib
    Mehriban Əliyeva Qağayı tamaşasının təqdimatında iştirak edib
    Mehriban Əliyeva Qağayı tamaşasının təqdimatında iştirak edib
    Mehriban Əliyeva Qağayı tamaşasının təqdimatında iştirak edib
    Mehriban Əliyeva Qağayı tamaşasının təqdimatında iştirak edib
    Mehriban Əliyeva Qağayı tamaşasının təqdimatında iştirak edib
    Mehriban Əliyeva Qağayı tamaşasının təqdimatında iştirak edib
    Mehriban Əliyeva Qağayı tamaşasının təqdimatında iştirak edib
    Mehriban Əliyeva Qağayı tamaşasının təqdimatında iştirak edib
    Mehriban Əliyeva Tamaşa Leyla Əliyeva Alyona Əliyeva
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    Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в презентации спектакля "Чайка"
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    44 filmi

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