Трамп рассчитывает в ближайшее время урегулировать конфликт с Ираном
Другие страны
- 19 ноября, 2026
- 05:07
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Президент США Дональд Трамп заявил о намерении в ближайшее время добиться урегулирования конфликта с Ираном и заключения долгосрочного соглашения с Тегераном.
Как передает Report, об этом американский лидер сказал в интервью телеканалу Fox News.
"Да, я доведу это до конца. И скоро. Так или иначе, мы доведем дело до конца. Они хотят заключить сделку, но нам необходимо долгосрочное соглашение", - подчеркнул Трамп.
Так он ответил на вопрос о том, намерен ли Вашингтон сохранять американское военное присутствие в регионе до достижения договоренности с Ираном.
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