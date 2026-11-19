Президент США Дональд Трамп заявил о намерении в ближайшее время добиться урегулирования конфликта с Ираном и заключения долгосрочного соглашения с Тегераном.

Как передает Report, об этом американский лидер сказал в интервью телеканалу Fox News.

"Да, я доведу это до конца. И скоро. Так или иначе, мы доведем дело до конца. Они хотят заключить сделку, но нам необходимо долгосрочное соглашение", - подчеркнул Трамп.

Так он ответил на вопрос о том, намерен ли Вашингтон сохранять американское военное присутствие в регионе до достижения договоренности с Ираном.