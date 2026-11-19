Китай успешно вывел на орбиту экспериментальный спутник "Шицзянь-24" (Shijian-24).

Как передает Report со ссылкой на агентство "Синьхуа", запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-2D" (CZ-2D) состоялся в 02:51 по бакинскому времени с космодрома Тайюань в провинции Шаньси.

Спутник успешно вышел на заданную орбиту. Запуск стал 678-м для ракет-носителей серии "Чанчжэн".

"Чанчжэн-2D" представляет собой двухступенчатую жидкотопливную ракету длиной 40,7 м с диаметром головного обтекателя 3,35 м и стартовой тягой 2 960 килоньютонов.

Ракета способна выводить до 3,5 тонны полезного груза на низкую околоземную орбиту и до 1,3 тонны - на солнечно-синхронную орбиту высотой 700 км.

Для ракеты-носителя данного типа запуск стал 108-м по счету и седьмым в 2026 году.