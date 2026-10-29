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    В селе Корчалу азербайджанское наследие подверглось арменизации, а население — этническим чисткам

    Внутренняя политика
    • 29 октября, 2026
    • 23:29
    В селе Корчалу азербайджанское наследие подверглось арменизации, а население — этническим чисткам

    В рамках проекта "Памятные места Западного Азербайджана" подготовлено исследование об истории азербайджанского села Корчалу (ныне Горгоч), расположенного на территории современной Армении, где до конца 1980-х годов проживали азербайджанцы.

    Как сообщает Report, соответствующая статья опубликована в издании Perished Civilization.

    В царский период название села встречалось в источниках в вариантах "Корчулн", "Корчалу" и "Аллахвердикенд", а в советское время - "Корчрлу" и "Корчлу".

    Происхождение топонима связывают с тюркским словом "горчу", обозначавшим придворную военную должность и восходящим к монгольской эпохе. В Азербайджане XIV–XVIII веков так называли воинов специальных охранных отрядов и дворцовой гвардии.

    В июле 2006 года село было переименовано в Горгоч. Авторы исследования рассматривают переименование как часть политики арменизации и уничтожения азербайджанского наследия в Армении.

    С 1995 года населенный пункт входит в состав Котайкской области Армении. С середины XVIII века до российского завоевания его территория относилась к Дарачичагскому магалу Иреванского ханства.

    В 1827 году Россия заняла территорию Иреванского ханства, а Туркменчайский договор 1828 года закрепил ее присоединение к Российской империи. В царский период село входило в состав Новобаязетского уезда Эриванской губернии. Согласно исследованию, в разные периоды здесь проживали предки современных азербайджанцев.

    В статье также отмечается, что 29 мая 1918 года правительство Азербайджанской Демократической Республики (АДР) уступило Эривань (ныне Ереван) и некоторые прилегающие территории армянам. На этих землях была создана Первая Республика Армения, которая, как утверждают авторы, с первых месяцев существования начала предъявлять территориальные претензии к Азербайджану, Грузии и Османской империи.

    В публикации говорится, что в 1918–1920 годах находившаяся у власти в Армении партия "Дашнакцутюн" проводила этнические чистки тюркского населения в Эриванской губернии, а также в Зангезуре, Карабахе и Нахчыване.

    По мнению авторов, резкое сокращение численности тюркского населения Корчалу свидетельствует о том, что жители села также подверглись этническим чисткам.

    В конце 1980-х годов на фоне территориальных претензий армянской стороны на Карабах и обострения отношений между двумя республиками азербайджанцы были полностью изгнаны с территории Армянской ССР, отмечается в исследовании.

    В 2021–2024 годах в рамках подготовки книги "Исчезнувшая цивилизация" на территории Армении, в том числе в отдаленных горных районах, проводились масштабные полевые исследования по выявлению и документированию объектов азербайджанского наследия. В ходе этих работ в Корчалу было обнаружено азербайджанское кладбище, на котором сохранилось несколько надгробий.

    Отметим, что в рамках проекта "Памятные места Западного Азербайджана" собраны и систематизированы сведения примерно о 600 селах на территории современной Армении, где исторически проживали предки азербайджанцев. В некоторых из них до наших дней сохранились объекты тюркского культурно-исторического наследия, включая кладбища, святилища и мечети.

    В селе Корчалу азербайджанское наследие подверглось арменизации, а население — этническим чисткам

    В селе Корчалу азербайджанское наследие подверглось арменизации, а население — этническим чисткам
    В селе Корчалу азербайджанское наследие подверглось арменизации, а население — этническим чисткам
    В селе Корчалу азербайджанское наследие подверглось арменизации, а население — этническим чисткам

    Места памяти Западного Азербайджана
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    Qorçulu kəndində Azərbaycan irsi erməniləşdirilib, sakinlər etnik təmizləməyə məruz qalıb
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    Azerbaijani heritage in Gorchulu village Armenianized, residents subjected to ethnic cleansing
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