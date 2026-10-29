Нуньес сообщил о почти 1200 пострадавших полицейских в ходе протестов во Франции

В ходе масштабных протестов по всей Франции с середины сентября по сегодняшний день пострадали 1193 полицейских и жандармов.

Как передает Report со ссылкой на Le Monde, об этом сообщил на пресс-конференции министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес.

По словам министра, массовые протесты представителей общества, а также учащихся и сотрудников школ обернулись хаосом, насилием, вандализмом и мародерством, в ходе которых правоохранители получили многочисленные травмы, однако в основном не очень тяжелые. Уточняется, что участники уличных акций бросали в полицейских камни, петарды и даже сбрасывали на них каминные трубы с крыш.

Нуньес отметил, что МВД Франции мобилизует силы в связи с запланированными на субботу очередными акциями протеста.

"31 октября планируется развернуть 70 000 полицейских и жандармов. Это исключительная операция, такая же, как и 24 октября", - пояснил министр, еще раз подтвердив действующий запрет на собрания в центрах городов.

Отметим, что движение "желтых жилетов" и профсоюзные организации старшеклассников и студентов университетов призвали к проведению в субботу нового дня социальной мобилизации, в частности, против высокой стоимости жизни, поскольку эта дата совпадает с праздником Хэллоуин.