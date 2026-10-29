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    Nunyes: Fransada etiraz aksiyalarında 1 193 polis və jandarm xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    • 29 oktyabr, 2026
    • 23:38
    Nunyes: Fransada etiraz aksiyalarında 1 193 polis və jandarm xəsarət alıb

    Fransada sentyabrın ortalarından bu günə qədər davam edən genişmiqyaslı etirazlar zamanı 1 193 polis və jandarm xəsarət alıb.

    "Report" "Le Monde"a istinadən xəbər verir ki, bunu mətbuat konfransında Fransanın daxili işlər naziri Loran Nunyes açıqlayıb.

    Nazirin sözlərinə görə, cəmiyyət nümayəndələrinin, həmçinin məktəb şagirdlərinin və işçilərinin kütləvi etirazları xaos, zorakılıq, vandalizm və talançılıqla nəticələnib, bu zaman hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları çoxsaylı, lakin əsasən o qədər də ağır olmayan xəsarətlər alıblar. Küçə aksiyalarının iştirakçıları polislərə daş, petarda atıb və hətta damlardan onların üzərinə kamin boruları salıblar.

    Nunyes qeyd edib ki, Fransa DİN şənbə gününə planlaşdırılan növbəti etiraz aksiyaları ilə əlaqədar qüvvələri səfərbər edir.

    Nunyes qeyd edib ki, Fransa Daxili İşlər Nazirliyi şənbə günü planlaşdırılan əlavə etiraz aksiyalarına hazırlıq məqsədilə əlavə qüvvələr, o cümlədən xüsusi təyinatlı qüvvələr, atlı briqadalar və it dəstələri, eləcə də dronlar, helikopterlər və zirehli transportyorlar səfərbər edəcək.

    "Oktyabrın 31-də 70 000 polis və jandarmın yerləşdirilməsi planlaşdırılır. Bu, 24 oktyabrda olduğu kimi, müstəsna bir əməliyyatdır", - nazir şəhər mərkəzlərində toplaşmaqla bağlı qüvvədə olan qadağanı bir daha təsdiqləyərək izah edib.

    Loran Nunyes Fransada etiraz aksiyaları
    Нуньес сообщил о почти 1200 пострадавших полицейских в ходе протестов во Франции
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