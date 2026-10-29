Венгрия и США подписали меморандум по поставкам СПГ в Европу

Венгрия и США подписали меморандум о взаимопонимании по поставкам американского сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан написала в соцсети Facebook по итогам встречи с госсекретарем США Марко Рубио в Вашингтоне.

"Мы подписали с госсекретарем США Марко Рубио два важных соглашения о сотрудничестве. В рамках соглашения Trump Peace Pipelines Framework мы укрепляем взаимодействие в развитии региональной инфраструктуры для транспортировки природного газа и сырой нефти. Второе соглашение направлено на расширение сотрудничества правоохранительных органов и обмен информацией о преступлениях, совершаемых радикальными организациями", - говорится в публикации.

Программа Trump Peace Pipelines Framework направлена на развитие энергетической инфраструктуры в Центральной и Восточной Европе, в том числе расширение сети газопроводов и создание мощностей, необходимых для приема американского СПГ.