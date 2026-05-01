İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı "Baku Pay"ə icrası məcburi göstəriş verib

    Maliyyə
    01 may, 2026
    11:45
    Azərbaycan Mərkəzi Bankı Baku Payə icrası məcburi göstəriş verib

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) "Baku Pay" MMC elektron pul təşkilatına icrası məcburi göstəriş verib.

    "Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, buna səbəb "Ödəniş təşkilatları və elektron pul təşkilatları tərəfindən fəaliyyətin təşkili və həyata keçirilməsi Qaydası"nın 4.3-cü bəndi ilə əlaqəli məcmu kapitalın minimum miqdarına olan tələbin pozulmaması, onun qanunvericiliklə müəyyənləşmiş məbləğdən aşağı düşməsinin öncədən izlənilməsi, vaxtında müvafiq tədbirlər görülməsidir. Odur ki, "Ödəniş xidmətləri və ödəniş sistemləri haqqında" qanunun 63.1-ci maddəsinin tələbləri rəhbər tutularaq "Baku Pay"ə icrası məcburi göstəriş verilib.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Baku Pay MMC Elektron pul təşkilatı İcrası məcburi göstəriş
    ЦБА выдал Baku Pay обязательное к исполнению распоряжение

