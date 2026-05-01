ЦБА выдал Baku Pay обязательное к исполнению распоряжение

Центральный банк Азербайджана выдал обязательное к исполнению предписание эмитенту электронных денег Baku Pay.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, решение связано с необходимостью соблюдения требований к минимальному совокупному капиталу.

Согласно информации, речь идет о предотвращении снижения совокупного капитала ниже установленного законодательством уровня и необходимости своевременного принятия соответствующих мер. Предписание было вынесено в соответствии с требованиями статьи 63.1 закона "О платежных услугах и платежных системах".