ЦБА выдал Baku Pay обязательное к исполнению распоряжение
Финансы
- 01 мая, 2026
- 12:22
Центральный банк Азербайджана выдал обязательное к исполнению предписание эмитенту электронных денег Baku Pay.
Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, решение связано с необходимостью соблюдения требований к минимальному совокупному капиталу.
Согласно информации, речь идет о предотвращении снижения совокупного капитала ниже установленного законодательством уровня и необходимости своевременного принятия соответствующих мер. Предписание было вынесено в соответствии с требованиями статьи 63.1 закона "О платежных услугах и платежных системах".
