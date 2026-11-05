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    Цена на нефть марки Brent снизилась до $93,79 за баррель

    Энергетика
    • 05 ноября, 2026
    • 09:50
    Цена на нефть марки Brent снизилась до $93,79 за баррель

    Цены на нефть продолжили снижение после обвала по итогам предыдущей сессии.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures торгуются по $93,79 за баррель, что на 0,88% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

    Фьючерсы на нефть марки WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене на 1,38% до $86,90 за баррель.

    Уверенная победа Демократической партии на прошедших во вторник выборах в Конгресс США может приблизить конец конфликта с Ираном, усилив давление на Белый дом.

    Президент США Дональд Трамп уже признал, что республиканцы проиграли во многом из-за этого конфликта, и рост цен на бензин сильно повлиял на исход голосования.

    Цена на нефть Нефть марки Brent Нефть марки WTI
    Oil prices fall as US election results shift market outlook
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    MiniBoss

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