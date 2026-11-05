Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    SOCAR и Comstock закрыли сделку на $1,65 млрд

    Энергетика
    • 05 ноября, 2026
    • 09:13
    SOCAR и Comstock закрыли сделку на $1,65 млрд

    Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и американская компания Comstock заключили окончательное соглашение о приобретении SOCAR долей участия в активах трех проектов: 20% в upstream-активах Legacy Haynesville, 15% в upstream-активах Western Haynesville, а также 15% от принадлежащей Comstock 73-процентной доли в компании Pinnacle Gas Services LLC.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

    Общая стоимость сделки с учетом стандартных корректировок покупной цены составит $1,65 млрд.

    Кроме этого, предусматривается, что 15-процентная доля SOCAR в активах Western Haynesville будет снижена до 7,5% в соответствии с установленными условиями после достижения 15-процентной доходности на инвестиции в эти активы.

    Дата вступления сделки в силу установлена на 1 июля 2026 года.

    Сделка требует согласования с соответствующими государственными органами и прохождения других юридических процедур в соответствии с законодательством.

    Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) Comstock Resources Inc.
    SOCAR ilə "Comstock" şirkəti arasında yekun alqı-satqı müqaviləsi imzalanıb
    SOCAR, Comstock ink definitive purchase and sale agreement
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    09:31
    Жапаров поручил Кабмину решить вопрос запрета производства и импорта энергетиков
    В регионе
    09:21
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.11.2026)
    Финансы
    09:13
    SOCAR и Comstock закрыли сделку на $1,65 млрд
    Энергетика
    09:09
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (05.11.2026)
    Финансы
    09:07
    Биткоин и Ethereum продемонстрировали рост
    Финансы
    08:55
    В Японии произошел масштабный сбой в работе мобильной связи
    Другие страны
    08:42
    Чак Шумер пообещал добиваться прекращения войны с Ираном
    Другие страны
    08:34
    В двух районах Баку ожидаются перебои с электричеством
    Энергетика
    08:32
    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта
    Инфраструктура
    Лента новостей