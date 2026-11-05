SOCAR и Comstock закрыли сделку на $1,65 млрд

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и американская компания Comstock заключили окончательное соглашение о приобретении SOCAR долей участия в активах трех проектов: 20% в upstream-активах Legacy Haynesville, 15% в upstream-активах Western Haynesville, а также 15% от принадлежащей Comstock 73-процентной доли в компании Pinnacle Gas Services LLC.

Об этом сообщает Report со ссылкой на SOCAR.

Общая стоимость сделки с учетом стандартных корректировок покупной цены составит $1,65 млрд.

Кроме этого, предусматривается, что 15-процентная доля SOCAR в активах Western Haynesville будет снижена до 7,5% в соответствии с установленными условиями после достижения 15-процентной доходности на инвестиции в эти активы.

Дата вступления сделки в силу установлена на 1 июля 2026 года.

Сделка требует согласования с соответствующими государственными органами и прохождения других юридических процедур в соответствии с законодательством.