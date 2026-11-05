Цена на золото составила $4 125,25 тыс. за тройскую унцию
Финансы
- 05 ноября, 2026
- 09:48
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Стоимость декабрьского фьючерса на золото на бирже Comex выросла на 1,28%, до $4 125,25 тыс. за тройскую унцию.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.
Торги открылись у отметки выше $4 130 за унцию, затем цены немного снизились.
Победа демократов на выборах в США спровоцировала масштабное снижение доходности облигаций США и курса доллара. Доходность казначейских облигаций снизилась по всем срокам погашения в среду и продолжила свое падение в четверг, в то время как американская валюта потеряла 0,4% на предыдущей сессии, а затем еще больше ослабла.
Цена на серебро выросла на 0,46%, до $52,5 за унцию.
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