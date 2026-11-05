Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Цена на золото составила $4 125,25 тыс. за тройскую унцию

    Финансы
    • 05 ноября, 2026
    • 09:48
    Цена на золото составила $4 125,25 тыс. за тройскую унцию

    Стоимость декабрьского фьючерса на золото на бирже Comex выросла на 1,28%, до $4 125,25 тыс. за тройскую унцию.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Торги открылись у отметки выше $4 130 за унцию, затем цены немного снизились.

    Победа демократов на выборах в США спровоцировала масштабное снижение доходности облигаций США и курса доллара. Доходность казначейских облигаций снизилась по всем срокам погашения в среду и продолжила свое падение в четверг, в то время как американская валюта потеряла 0,4% на предыдущей сессии, а затем еще больше ослабла.

    Цена на серебро выросла на 0,46%, до $52,5 за унцию.

    Цена на золото Промежуточные выборы Соединенные Штаты Америки (США)
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