    Anjelika İvala: Dekolonizasiya gənclərin idarəetmədə iştirakının genişləndirilməsini tələb edir

    Xarici siyasət
    • 01 may, 2026
    • 11:35
    Dekolonizasiya gənclərin idarəetmədə iştirakının genişləndirilməsini tələb edir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Qabondan olan siyasi elmlər sahəsində tədqiqatçı Anjelika İvala (Angelica Ivala) "Postkolonial dövrdə gənclərin rolunun gücləndirilməsi" forumunda bəyan edib.

    O vurğulayıb ki, müstəqilliyin əldə edilməsindən 60 ildən çox vaxt keçməsinə baxmayaraq, bir sıra postkolonial ölkələr asılılıq, bərabərsizlik, institusional zəiflik və mədəni irsin itirilməsi daxil olmaqla iqtisadi, siyasi və sosial çağırışlarla üzləşməyə davam edir.

    Onun sözlərinə görə, bu amillər dövlətlərin iqtisadi artımını və sosial inkişafını ləngidir.

    Natiq qeyd edib ki, gənclər innovasiyalar sahəsində əhəmiyyətli potensiala malikdir və effektiv idarəetmənin gücləndirilməsi, sosial birlik və əhalinin yaşayış səviyyəsinin yüksəldilməsi daxil olmaqla müasir çağırışların həllində əsas rol oynaya bilər.

    "Gənclərin dövlətlərin idarə olunmasında kifayət qədər aktiv iştirak etmir. Halbuki, bunun üçün böyük potensial var", - o qeyd edib.

    İvala gənclərin daha fəal cəlb edilməsi üçün şəraitin yaradılmasının zəruriliyini, o cümlədən ictimai və siyasi həyatda iştirak üçün hüquqi mexanizmlər, gənclərin qərar qəbulu proseslərinə inteqrasiyası, liderlik və vətəndaşlıq səriştələrinin inkişafı, sahibkarlıq və innovasiyaların dəstəklənməsi, həmçinin beynəlxalq əməkdaşlığın və mədəni mübadilənin genişləndirilməsini vurğulayıb.

    Neokolonializmlə mübarizə Bakı Təşəbbüs Qrupu Qabon
    Анжелика Ивала: Деколонизация требует расширения участия молодежи в управлении
    Angelica Ivala: Decolonization requires expanding youth participation in governance

