Анжелика Ивала: Деколонизация требует расширения участия молодежи в управлении

Деколонизация требует расширения участия молодежи в управлении.

Как передает Report, об этом заявила исследователь в области политических наук из Габона Анжелика Ивала (Angelica Ivala) на форуме "Усиление роли молодежи в постколониальный период".

Она подчеркнула, что спустя более 60 лет после обретения независимости ряд постколониальных стран продолжает сталкиваться с экономическими, политическими и социальными вызовами, включая зависимость, неравенство, институциональную слабость и утрату культурного наследия.

По ее словам, эти факторы сдерживают экономический рост и социальное развитие государств.

Спикер отметила, что молодежь обладает значительным потенциалом в сфере инноваций и может играть ключевую роль в решении современных вызовов, включая укрепление эффективного управления, социальную сплоченность и повышение уровня жизни населения.

"Участие молодежи в управлении государствами остается недостаточно значительным, несмотря на ее потенциал", - отметила она.

Ивала подчеркнула необходимость создания условий для более активного вовлечения молодежи, включая правовые механизмы участия в общественной и политической жизни, интеграцию молодежи в процессы принятия решений, развитие лидерских и гражданских компетенций, поддержку предпринимательства и инноваций, а также расширение международного сотрудничества и культурного обмена.