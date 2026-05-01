    BƏƏ vətəndaşlarına İran, İraq və Livana səyahətləri qadağan edib

    Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ) vətəndaşlarına İran, İraq və Livana səyahətləri qadağan edib.

    "Report"un məlumatına görə, müvafiq açıqlama BƏƏ Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi saytında dərc edilib.

    "Regionda baş verən son hadisələr fonunda BƏƏ Xarici İşlər Nazirliyi ölkə vətəndaşlarına İran, İraq və Livana bütün səyahətlərin qadağan olunduğunu elan edir. Hazırda bu ölkələrdə olan bütün BƏƏ vətəndaşlarına mümkün qədər tez vətənə qayıtmaları tövsiyə olunur", - nazirliyin press-relizində deyilir.

    BƏƏ Xarici İşlər Nazirliyi qərarın səbəblərini açıqlamayıb.

    Səyahət Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Yaxın Şərqdə eskalasiya
    ОАЭ запретили гражданам поездки в Иран, Ирак и Ливан
    UAE bans citizens from travel to Iran, Lebanon and Iraq, urges those there to leave

    00:20

    Tramp İranla bağlı seçimlərini açıqlayıb: Əbədi yox etmək və ya razılaşmaq

    Digər ölkələr
    00:09

    Zahid Oruc: Avroparlamentdə Nürnberqdə mühakimə olunanlara da bəraət tələb edərdilər

    Daxili siyasət
    23:50

    Çin BMT-nin Livandakı missiyasının dayandırılmasına qarşıdır

    Digər ölkələr
    23:34

    Ağ Ev Konqresə İranla müharibənin bitdiyini bəyan edib

    Region
    23:31

    SEPAH: Xamenei Fars körfəzinin idarə olunması qaydasını müəyyən edəcək

    Region
    23:14

    TƏBİB Ağdamda yol qəzasında xəsarət alanların son vəziyyətini açıqlayıb - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    22:56

    Tramp Konqresdən İrana qarşı hərbi əməliyyatların müddətini uzatmağı xahiş etməyəcək

    Digər ölkələr
    22:34

    Azərbaycan EBRD ilə Naxçıvanın nəqliyyat infrastrukturunun inkişafını müzakirə edib

    İnfrastruktur
    22:30

    Əraqçi Lavrov ilə ABŞ-İran danışıqlarını müzakirə edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti