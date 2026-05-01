ОАЭ запретили гражданам поездки в Иран, Ирак и Ливан

Объединенные Арабские Эмираты запретили своим гражданам поездки в Иран, Ирак и Ливан.

Как передает Report, соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте МИД ОАЭ.

"На фоне последних событий в регионе МИД ОАЭ сообщает, что гражданам нашей страны отныне запрещены все поездки в Иран, Ирак и Ливан. Всем гражданам ОАЭ, находящимся в этих странах, рекомендуется как можно скорее вернуться на родину", - говорится в пресс-релизе внешнеполитического ведомства.

О причинах такого решения МИД ОАЭ не сообщил.