ОАЭ запретили гражданам поездки в Иран, Ирак и Ливан
Другие страны
- 01 мая, 2026
- 01:23
Объединенные Арабские Эмираты запретили своим гражданам поездки в Иран, Ирак и Ливан.
Как передает Report, соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте МИД ОАЭ.
"На фоне последних событий в регионе МИД ОАЭ сообщает, что гражданам нашей страны отныне запрещены все поездки в Иран, Ирак и Ливан. Всем гражданам ОАЭ, находящимся в этих странах, рекомендуется как можно скорее вернуться на родину", - говорится в пресс-релизе внешнеполитического ведомства.
О причинах такого решения МИД ОАЭ не сообщил.
