Инфантино заявил о высоком спросе на билеты на ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) реализует билеты на чемпионат мира 2026 года в высоком темпе, несмотря на их стоимость.

Как передает Report, об этом заявил президент организации Джанни Инфантино на конгрессе ФИФА в Ванкувере.

Инфантино сообщил, что на билеты поступило около 500 млн запросов, тогда как на два предыдущих чемпионата мира их было около 15 млн.

По его словам, ФИФА продала все билеты, выставленные на текущем этапе продаж, и постоянно пополняет доступные квоты. Он отметил, что билеты "дорогие, но в целом доступны", а все доходы реинвестируются в развитие футбола.

Ранее СМИ сообщали о высоких ценах на билеты и их перепродаже на сторонних платформах по значительно завышенной стоимости.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канада и Мексика.