В Турции арестованы десятки человек по делу о незаконных азартных играх

В Турции в рамках операции против незаконной организации азартных игр задержаны десятки человек.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Турции в соцсети X.

"В ходе оперативных мероприятий в 13 провинциях, в частности в городе Нигде, задержаны 34 подозреваемых в участии в незаконных ставках с оборотом 9 млрд лир (199,3 млн долларов США)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении 31 из задержанных установлена мера пресечения в виде ареста, трое отпущены под судебным надзором.

В рамках расследования сотрудниками Управления по борьбе с киберпреступностью у подозреваемых было изъято большое количество цифровых материалов (данных) и вещественных доказательств, предположительно связанных с 26 сайтами незаконных ставок и азартных игр.

Отметим, что операция проводилась также в Адане, Эскишехире, Газиантепе, Стамбуле, Измире, Малатье, Мардине, Самсуне, Шанлыурфе, Трабзоне, Ширнаке и Ване. "Конфисковано имущество на сумму приблизительно 1 млрд 240 млн турецких лир (27 млн 460 тыс. долларов), принадлежащее подозреваемым, включая 2 623 банковских и криптоактивных счета, 4 компании и принадлежащие им акции, 1 автозаправочную станцию, 4 коммерческих объекта, 5 земельных участков, 15 автомобилей.