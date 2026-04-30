    В Турции арестованы десятки человек по делу о незаконных азартных играх

    • 30 апреля, 2026
    • 23:10
    В Турции арестованы десятки человек по делу о незаконных азартных играх

    В Турции в рамках операции против незаконной организации азартных игр задержаны десятки человек.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Турции в соцсети X.

    "В ходе оперативных мероприятий в 13 провинциях, в частности в городе Нигде, задержаны 34 подозреваемых в участии в незаконных ставках с оборотом 9 млрд лир (199,3 млн долларов США)", - говорится в сообщении.

    Отмечается, что в отношении 31 из задержанных установлена мера пресечения в виде ареста, трое отпущены под судебным надзором.

    В рамках расследования сотрудниками Управления по борьбе с киберпреступностью у подозреваемых было изъято большое количество цифровых материалов (данных) и вещественных доказательств, предположительно связанных с 26 сайтами незаконных ставок и азартных игр.

    Отметим, что операция проводилась также в Адане, Эскишехире, Газиантепе, Стамбуле, Измире, Малатье, Мардине, Самсуне, Шанлыурфе, Трабзоне, Ширнаке и Ване. "Конфисковано имущество на сумму приблизительно 1 млрд 240 млн турецких лир (27 млн 460 тыс. долларов), принадлежащее подозреваемым, включая 2 623 банковских и криптоактивных счета, 4 компании и принадлежащие им акции, 1 автозаправочную станцию, 4 коммерческих объекта, 5 земельных участков, 15 автомобилей.

    Türkiyədə qanunsuz mərc oyunlarının təşkilatçılarına qarşı əməliyyat zamanı onlarla şübhəli həbs edilib

