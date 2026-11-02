В Южной Корее сообщили об утечке данных президента и сотрудников администрации
Другие страны
- 02 ноября, 2026
- 17:59
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Произошла утечка личной информации о президенте Южной Кореи Ли Чжэ Мёна и сотрудников администрации президента.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap.
По данным телерадиокомпании KBS, личные данные 168 человек, включая президента, сотрудников администрации и Министерства иностранных дел, а также журналистов, освещающих работу администрации, были опубликованы под названием "Список пассажиров (Республика Корея – Бельгия)".
Список, по всей видимости, касался пассажиров, путешествовавших на президентском самолете во время поездки Ли в Бельгию, Италию и Францию в июне.
Телеканал KBS сообщил, что файл был доступен для скачивания и даже был опубликован 2 июня, еще до поездки президента.
Cənubi Koreya prezidentinin və administrasiya əməkdaşlarının məlumatları sızdırılıb
South Korean president's personal data leaked
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