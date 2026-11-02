В Южной Корее сообщили об утечке данных президента и сотрудников администрации

Произошла утечка личной информации о президенте Южной Кореи Ли Чжэ Мёна и сотрудников администрации президента.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap.

По данным телерадиокомпании KBS, личные данные 168 человек, включая президента, сотрудников администрации и Министерства иностранных дел, а также журналистов, освещающих работу администрации, были опубликованы под названием "Список пассажиров (Республика Корея – Бельгия)".

Список, по всей видимости, касался пассажиров, путешествовавших на президентском самолете во время поездки Ли в Бельгию, Италию и Францию ​​в июне.

Телеканал KBS сообщил, что файл был доступен для скачивания и даже был опубликован 2 июня, еще до поездки президента.