Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    В Южной Корее сообщили об утечке данных президента и сотрудников администрации

    Другие страны
    • 02 ноября, 2026
    • 17:59
    В Южной Корее сообщили об утечке данных президента и сотрудников администрации

    Произошла утечка личной информации о президенте Южной Кореи Ли Чжэ Мёна и сотрудников администрации президента.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap.

    По данным телерадиокомпании KBS, личные данные 168 человек, включая президента, сотрудников администрации и Министерства иностранных дел, а также журналистов, освещающих работу администрации, были опубликованы под названием "Список пассажиров (Республика Корея – Бельгия)".

    Список, по всей видимости, касался пассажиров, путешествовавших на президентском самолете во время поездки Ли в Бельгию, Италию и Францию ​​в июне.

    Телеканал KBS сообщил, что файл был доступен для скачивания и даже был опубликован 2 июня, еще до поездки президента.

    Утечка данных Ли Чжэ Мён Южная Корея
    Cənubi Koreya prezidentinin və administrasiya əməkdaşlarının məlumatları sızdırılıb
    South Korean president's personal data leaked
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