Лубинец: Киев и Москва договорились о неразглашении числа выехавших из Олешек

Украина и Россия согласились сохранить в тайне количество выехавших из города Олешки.

Как сообщает восточноевропейского бюро Report, об этом на пресс-конференции заявил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

"В рамках наших договоренностей с российской стороной мы не обнародуем цифры о том, сколько граждан решили вернуться в Украину, а сколько выехали на территорию, контролируемую Российской Федерацией", - рассказал Лубинец.

Он добавил, что подобный механизм может быть применен и к другим населенным пунктам, где в настоящее время в аналогичных условиях проживают граждане Украины.

Отметим, что после длительной гуманитарной катастрофы в городе Олешки в Херсонской области Украины, находящемся под контролем российской армии, было объявлено временное прекращение огня. При совместном участии украинского и российского омбудсменов 30 октября и 1 ноября жители Олешки были эвакуированы.