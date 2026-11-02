Лубинец: Киев и Москва договорились о неразглашении числа выехавших из Олешек
- 02 ноября, 2026
- 17:44
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Украина и Россия согласились сохранить в тайне количество выехавших из города Олешки.
Как сообщает восточноевропейского бюро Report, об этом на пресс-конференции заявил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.
"В рамках наших договоренностей с российской стороной мы не обнародуем цифры о том, сколько граждан решили вернуться в Украину, а сколько выехали на территорию, контролируемую Российской Федерацией", - рассказал Лубинец.
Он добавил, что подобный механизм может быть применен и к другим населенным пунктам, где в настоящее время в аналогичных условиях проживают граждане Украины.
Отметим, что после длительной гуманитарной катастрофы в городе Олешки в Херсонской области Украины, находящемся под контролем российской армии, было объявлено временное прекращение огня. При совместном участии украинского и российского омбудсменов 30 октября и 1 ноября жители Олешки были эвакуированы.