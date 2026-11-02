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    Лубинец: Киев и Москва договорились о неразглашении числа выехавших из Олешек

    Другие страны
    • 02 ноября, 2026
    • 17:44
    Лубинец: Киев и Москва договорились о неразглашении числа выехавших из Олешек

    Украина и Россия согласились сохранить в тайне количество выехавших из города Олешки.

    Как сообщает восточноевропейского бюро Report, об этом на пресс-конференции заявил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

    "В рамках наших договоренностей с российской стороной мы не обнародуем цифры о том, сколько граждан решили вернуться в Украину, а сколько выехали на территорию, контролируемую Российской Федерацией", - рассказал Лубинец.

    Он добавил, что подобный механизм может быть применен и к другим населенным пунктам, где в настоящее время в аналогичных условиях проживают граждане Украины.

    Отметим, что после длительной гуманитарной катастрофы в городе Олешки в Херсонской области Украины, находящемся под контролем российской армии, было объявлено временное прекращение огня. При совместном участии украинского и российского омбудсменов 30 октября и 1 ноября жители Олешки были эвакуированы.

    Дмитрий Лубинец Российско-украинский конфликт Олешки Эвакуация жителей
    Ukrayna Ombudsmanı: Oleşkidə neçə sakinin Ukraynaya qayıtmağı seçdiyini açıqlamayacağıq
    Lubinets: Kyiv and Moscow agree not to disclose number of people evacuated from Oleshky
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