ГЭЦ призвал пользователей соблюдать правила кибербезопасности
- 02 ноября, 2026
- 17:53
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Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана рекомендовал пользователям входить в электронные сервисы и личные кабинеты центра только через надежные интернет-сети и с проверенных устройств.
Как сообщает Report со ссылкой на ГЭЦ, на фоне роста киберугроз и числа атак пользователям следует соблюдать меры предосторожности для защиты своих учетных записей и персональных данных.
В частности, рекомендуется не пользоваться для входа в личные кабинеты компьютерами в интернет-клубах и другими устройствами, безопасность которых не гарантирована. Также не следует передавать посторонним данные для входа, пароли и коды подтверждения или переходить по ссылкам из подозрительных источников.
В ГЭЦ отметили, что защита учетных записей зависит не только от технических средств, но и от соблюдения пользователями правил безопасности.