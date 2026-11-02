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    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    ГЭЦ призвал пользователей соблюдать правила кибербезопасности

    Наука и образование
    • 02 ноября, 2026
    • 17:53
    ГЭЦ призвал пользователей соблюдать правила кибербезопасности

    Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана рекомендовал пользователям входить в электронные сервисы и личные кабинеты центра только через надежные интернет-сети и с проверенных устройств.

    Как сообщает Report со ссылкой на ГЭЦ, на фоне роста киберугроз и числа атак пользователям следует соблюдать меры предосторожности для защиты своих учетных записей и персональных данных.

    В частности, рекомендуется не пользоваться для входа в личные кабинеты компьютерами в интернет-клубах и другими устройствами, безопасность которых не гарантирована. Также не следует передавать посторонним данные для входа, пароли и коды подтверждения или переходить по ссылкам из подозрительных источников.

    В ГЭЦ отметили, что защита учетных записей зависит не только от технических средств, но и от соблюдения пользователями правил безопасности.

    Государственный экзаменационный центр Азербайджана (ГЭЦ) Киберпреступность (кибермошенничество)
    DİM: İstifadəçilər "Şəxsi kabinet"lərinə yalnız etibarlı cihazlardan daxil olmalıdırlar
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