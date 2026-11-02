ГЭЦ призвал пользователей соблюдать правила кибербезопасности

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана рекомендовал пользователям входить в электронные сервисы и личные кабинеты центра только через надежные интернет-сети и с проверенных устройств.

Как сообщает Report со ссылкой на ГЭЦ, на фоне роста киберугроз и числа атак пользователям следует соблюдать меры предосторожности для защиты своих учетных записей и персональных данных.

В частности, рекомендуется не пользоваться для входа в личные кабинеты компьютерами в интернет-клубах и другими устройствами, безопасность которых не гарантирована. Также не следует передавать посторонним данные для входа, пароли и коды подтверждения или переходить по ссылкам из подозрительных источников.

В ГЭЦ отметили, что защита учетных записей зависит не только от технических средств, но и от соблюдения пользователями правил безопасности.