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    В Азербайджане стартовали мероприятия в рамках "Месяца цифровых медиа"

    Медиа
    • 02 ноября, 2026
    • 18:02
    В Азербайджане стартовали мероприятия в рамках Месяца цифровых медиа

    По инициативе Совета по медиа и вещанию Азербайджана начались мероприятия в рамках "Месяца цифровых медиа", охватывающего ноябрь 2026 года.

    Как сообщили Report в Совете, основная цель инициативы - повышение медиаграмотности в обществе, совершенствование знаний и навыков, связанных с современной информационной средой и др.

    Первый день тренингов посвятили цифровым медиатрендам, алгоритмам платформ, развитию личного бренда и работе с аудиторией. Программа завершилась тематическими обсуждениями и Q&A-сессией.

    В Азербайджане стартовали мероприятия в рамках Месяца цифровых медиа
    В Азербайджане стартовали мероприятия в рамках Месяца цифровых медиа
    В Азербайджане стартовали мероприятия в рамках Месяца цифровых медиа
    В Азербайджане стартовали мероприятия в рамках Месяца цифровых медиа
    В Азербайджане стартовали мероприятия в рамках Месяца цифровых медиа
    В Азербайджане стартовали мероприятия в рамках Месяца цифровых медиа
    В Азербайджане стартовали мероприятия в рамках Месяца цифровых медиа
    В Азербайджане стартовали мероприятия в рамках Месяца цифровых медиа
    В Азербайджане стартовали мероприятия в рамках Месяца цифровых медиа

    Совет по медиа и вещанию
    Фото
    Media və Yayım Şurasının təşəbbüsü ilə "Rəqəmsal Media Ayı" başlayıb
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