В Азербайджане стартовали мероприятия в рамках "Месяца цифровых медиа"

По инициативе Совета по медиа и вещанию Азербайджана начались мероприятия в рамках "Месяца цифровых медиа", охватывающего ноябрь 2026 года.

Как сообщили Report в Совете, основная цель инициативы - повышение медиаграмотности в обществе, совершенствование знаний и навыков, связанных с современной информационной средой и др.

Первый день тренингов посвятили цифровым медиатрендам, алгоритмам платформ, развитию личного бренда и работе с аудиторией. Программа завершилась тематическими обсуждениями и Q&A-сессией.