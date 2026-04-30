Türkiyədə qanunsuz mərc oyunlarının təşkilatçılarına qarşı əməliyyat zamanı onlarla şübhəli həbs edilib
- 30 aprel, 2026
- 22:23
Türkiyədə qanunsuz mərc oyunları təşkil edənlərə qarşı əməliyyat keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Daxili İşlər Nazirliyi "X" sosial şəbəkə hesabında məlumat yayıb.
"Niğdə mərkəzli 13 vilayətdə "Qeyri-qanuni mərc" cinayətinə qarşı polisimiz tərəfindən keçirilən əməliyyatlarda 9 milyard lirə (199 milyon 300 min dollar) əməliyyat həcmi olduğu müəyyən edilən 34 şübhəli saxlanılıb", - məlumatda bildirilib. Qeyd edilir ki, şübhəlilərdən 31-i həbs edilib, üçü barəsində məhkəmə nəzarəti tətbiq olunub:
"Kibercinayətkarlıqla Mübarizə Dairə İdarəsinin koordinasiyasında bir şirkətdən qeyri-qanuni mərc saytı infrastrukturu satın aldığı müəyyən edilən şübhəlilərə qarşı aparılan işlərdə 26 ədəd qeyri-qanuni mərc və qumar saytı ilə əlaqəli olduğu qiymətləndirilən çox sayda rəqəmsal material (data) və cinayət elementi ələ keçirilib".
Qeyd edək ki, əməliyyat Niğdə ilə yanaşı, Adana, Eskişehir, Qaziantep, İstanbul, İzmir, Malatya, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon, Şırnak və Vanda da aparılıb. "Şübhəlilərə aid 2 min 623 ədəd bank və kripto aktiv hesabı, 4 ədəd şirkət və bu şirkətlərə aid səhmlər, 1 ədəd yanacaqdoldurma məntəqəsi, 4 ədəd iş yeri, 5 ədəd torpaq sahəsi, 15 ədəd avtomobildən ibarət təxminən 1 milyard 240 milyon TL (27 milyon 460 min dollar) dəyərindəki əmlak müsadirə olunub.
Niğde merkezli 13 ilde “Yasa Dışı Bahis” suçuna yönelik Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarda; yaklaşık 9 milyar TL işlem hacmi bulunduğu tespit edilen 34 şüpheli yakalandı.— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) April 30, 2026
Şüphelilerden; 31’i tutuklandı. 3’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
Emniyet Genel… pic.twitter.com/HiBAGP9xI7