В Украине создадут центр по возвращению гражданского населения с оккупированных территорий
Другие страны
- 02 ноября, 2026
- 17:49
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В Украине будет создан центр по возвращению гражданского населения с оккупированных территорий.
Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом заявил омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец на пресс-конференции в Киеве.
"Гуманитарная миссия в Олешках показала: в Украине недостаточная координация усилий по возвращению находящихся в российских тюрьмах гражданских заложников и гражданских, находящихся на оккупированной территории Украины. Пройдя этот путь лично и с командой омбудсмена Украины, а также с коллегами из разных стран, я принял решение и сегодня официально заявляю, что на базе нашего института будет создан отдельный центр возвращения граждан Украины", - сказал он.
Ukraynada mülki insanların işğal olunmuş ərazilərdən geri qaytarılması mərkəzi yaradılacaq
Ukraine to establish center for civilians returning from occupied territories
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