Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    В Украине создадут центр по возвращению гражданского населения с оккупированных территорий

    Другие страны
    • 02 ноября, 2026
    • 17:49
    В Украине создадут центр по возвращению гражданского населения с оккупированных территорий

    В Украине будет создан центр по возвращению гражданского населения с оккупированных территорий.

    Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом заявил омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец на пресс-конференции в Киеве.

    "Гуманитарная миссия в Олешках показала: в Украине недостаточная координация усилий по возвращению находящихся в российских тюрьмах гражданских заложников и гражданских, находящихся на оккупированной территории Украины. Пройдя этот путь лично и с командой омбудсмена Украины, а также с коллегами из разных стран, я принял решение и сегодня официально заявляю, что на базе нашего института будет создан отдельный центр возвращения граждан Украины", - сказал он.

    Дмитрий Лубинец Российско-украинский конфликт
    Ukraynada mülki insanların işğal olunmuş ərazilərdən geri qaytarılması mərkəzi yaradılacaq
    Ukraine to establish center for civilians returning from occupied territories
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