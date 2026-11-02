В Украине создадут центр по возвращению гражданского населения с оккупированных территорий

В Украине будет создан центр по возвращению гражданского населения с оккупированных территорий.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом заявил омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец на пресс-конференции в Киеве.

"Гуманитарная миссия в Олешках показала: в Украине недостаточная координация усилий по возвращению находящихся в российских тюрьмах гражданских заложников и гражданских, находящихся на оккупированной территории Украины. Пройдя этот путь лично и с командой омбудсмена Украины, а также с коллегами из разных стран, я принял решение и сегодня официально заявляю, что на базе нашего института будет создан отдельный центр возвращения граждан Украины", - сказал он.