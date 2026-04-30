Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Трамп: США отменяют пошлины на шотландский виски

    Другие страны
    • 30 апреля, 2026
    • 23:48
    Трамп: США отменяют пошлины на шотландский виски

    Президент США Дональд Трамп по случаю визита короля Великобритании Карла III в Вашингтон отменяет пошлины в сфере производства шотландского виски.

    Как передает Report, об этом американский лидер написал в Truth Social.

    "В знак уважения к королю и королеве Соединенного Королевства, которые только что покинули Белый дом и вскоре отправятся обратно в свою прекрасную страну, я отменяю пошлины и ограничения на виски, связанные с возможностями Шотландии сотрудничать со штатом Кентукки в сфере производства виски и бурбона - двух крайне важных отраслей", - говорится в публикации.

    При этом он добавил, что между США и Британией ведется активная торговля, особенно в части поставок деревянных бочек. "Король и королева убедили меня сделать то, чего не удавалось добиться никому другому, причем практически не прося об этом", - добавил Трамп.

    В октябре 2025 года агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента США рассматривает возможность снижения пошлин на шотландский виски. Отмечалось, что из-за пошлин в этой сфере британская промышленность теряет примерно $27 млн в месяц. При этом около 60% всего шотландского виски выдерживается в бочках из под американского бурбона.

    Дональд Трамп Карл III Великобритания Шотландский виски

