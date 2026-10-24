Стоимость азербайджанской нефти приблизилась к $127 за баррель

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 4,64 доллара, или 3,8%, и составила 126,59 доллара.

Об этом Report сообщил источник на нефтяном рынке.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила 126,69 доллара за баррель.

Цена одного барреля Azeri Light на базисе FOB в турецком порту Джейхан повысилась на 3,54 доллара, или 3,18%, до 114,89 доллара.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 65 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 35,3%.