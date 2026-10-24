Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Fly Central Asia: Баку становится ключевым авиаузлом для стран Центральной Азии

    Инфраструктура
    • 24 октября, 2026
    • 10:31
    Fly Central Asia: Баку становится ключевым авиаузлом для стран Центральной Азии

    Баку укрепляет роль авиаузла, связывающего Центральную Азию с мировыми рынками авиаперевозок.

    Как сообщает Report со ссылкой на данные аналитической платформы Fly Central Asia, на протяжении одной недели из четырех центральноазиатских государств в Международный Аэропорт Гейдара Алиева было совершено 70 регулярных авиарейсов.

    Вылеты осуществлялись из 10 различных аэропортов региона. Лидером по объему авиаперевозок стал Казахстан, обеспечивший около 59% всех рейсов - 41 вылет. Из аэропорта Алматы (ALA) было выполнено 11 рейсов, из Астаны (NQZ) - 8, из Актау (SCO) - 10, из Атырау (GUW) - 6, а из Шымкента (CIT) и Актобе (AKX) - по 3 рейса.

    На втором месте расположился Узбекистан с 18 выполненными рейсами, из которых 15 были направлены из Ташкента (TAS) и 3 - из Самарканда (SKD). Из Бишкека (Кыргызстан) в столицу Азербайджана выполнено 6 рейсов, из Душанбе (Таджикистан) - 5.

    "Баку представляет собой еще один важнейший авиационный хаб, заслуживающий пристального внимания, принимая во внимание процесс интеграции Центральной Азии в глобальные рынки гражданской авиации", - подчеркивают аналитики компании.

    Прямое авиасообщение Казахстан Кыргызстан Таджикистан Узбекистан
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    10:42
    Лидер КНДР прибыл в китайский город Дандун
    Другие страны
    10:41
    В Азербайджане за сутки задержаны 50 подозреваемых в преступлениях
    Происшествия
    10:37
    Фото
    Узбекистан представил в ООН проекты по сохранению наследия Центральной Азии
    В регионе
    10:31
    Fly Central Asia: Баку становится ключевым авиаузлом для стран Центральной Азии
    Инфраструктура
    10:30
    Спрос на СПГ в Японии к 2040 году вырастет на 10%
    В регионе
    10:19
    Стоимость азербайджанской нефти приблизилась к $127 за баррель
    Энергетика
    10:15
    МИД Азербайджана поздравил Замбию с Национальным днем
    Внешняя политика
    10:13
    Фото
    Азербайджанские дзюдоисты завоевали еще два серебра на чемпионате Европы
    Спорт
    10:12
    Азербайджан подтвердил приверженность международному миру и безопасности
    Внешняя политика
    Лента новостей