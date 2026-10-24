Fly Central Asia: Баку становится ключевым авиаузлом для стран Центральной Азии

Баку укрепляет роль авиаузла, связывающего Центральную Азию с мировыми рынками авиаперевозок.

Как сообщает Report со ссылкой на данные аналитической платформы Fly Central Asia, на протяжении одной недели из четырех центральноазиатских государств в Международный Аэропорт Гейдара Алиева было совершено 70 регулярных авиарейсов.

Вылеты осуществлялись из 10 различных аэропортов региона. Лидером по объему авиаперевозок стал Казахстан, обеспечивший около 59% всех рейсов - 41 вылет. Из аэропорта Алматы (ALA) было выполнено 11 рейсов, из Астаны (NQZ) - 8, из Актау (SCO) - 10, из Атырау (GUW) - 6, а из Шымкента (CIT) и Актобе (AKX) - по 3 рейса.

На втором месте расположился Узбекистан с 18 выполненными рейсами, из которых 15 были направлены из Ташкента (TAS) и 3 - из Самарканда (SKD). Из Бишкека (Кыргызстан) в столицу Азербайджана выполнено 6 рейсов, из Душанбе (Таджикистан) - 5.

"Баку представляет собой еще один важнейший авиационный хаб, заслуживающий пристального внимания, принимая во внимание процесс интеграции Центральной Азии в глобальные рынки гражданской авиации", - подчеркивают аналитики компании.