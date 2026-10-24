В Азербайджане за сутки задержаны 50 подозреваемых в преступлениях

В Азербайджане 23 октября задержаны 50 человек, подозреваемых в совершении различных преступлений.

Об этом сообщили Report в Министерстве внутренних дел.

За сутки также выявлено 14 фактов, связанных с наркотиками, и пять фактов незаконного хранения оружия и боеприпасов.

Кроме того, полиция задержала и передала следствию восемь человек, находившихся в розыске по подозрению в мошенничестве.