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    В Азербайджане за сутки задержаны 50 подозреваемых в преступлениях

    Происшествия
    • 24 октября, 2026
    • 10:41
    В Азербайджане за сутки задержаны 50 подозреваемых в преступлениях

    В Азербайджане 23 октября задержаны 50 человек, подозреваемых в совершении различных преступлений.

    Об этом сообщили Report в Министерстве внутренних дел.

    За сутки также выявлено 14 фактов, связанных с наркотиками, и пять фактов незаконного хранения оружия и боеприпасов.

    Кроме того, полиция задержала и передала следствию восемь человек, находившихся в розыске по подозрению в мошенничестве.

    Министерство внутренних дел Азербайджана (МВД)
    Ötən gün ⁠cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 50 nəfər saxlanılıb
    44 filmi
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