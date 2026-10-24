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    Ötən gün ⁠cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 50 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    • 24 oktyabr, 2026
    • 10:34
    Ötən gün ⁠cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 50 nəfər saxlanılıb

    Azərbaycanda oktyabrın 23-də cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 50 nəfər saxlanılıb.

    Bu barədə "Report"a Daxili İşlər Nazirliyindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, həmçinin ⁠ötən gün narkotiklərlə əlaqəli 14, qanunsuz saxlanılan silah-sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı 5 fakt müəyyən edilib.

    Polis tərəfindən keçirilən əməliyyat tədbirləri ilə dələduzluğa görə axtarışda olan 8 nəfər saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib.

    Cinayət işi Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi (DİN)
    В Азербайджане за сутки задержаны 50 подозреваемых в преступлениях
    44 filmi
    44 filmi

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