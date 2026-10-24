Спрос на СПГ в Японии к 2040 году вырастет на 10%

Спрос на сжиженный природный газ (СПГ) в Японии к 2040 году вырастет на 10% по сравнению с показателем 2023 года и достигнет уровня 74 млн тонн в год.

Как передает Report, об этом сообщает издание Nikkei со ссылкой на Минэкономики, торговли и промышленности страны.

Рост спроса на СПГ в значительной мере связан с увеличением потребности в электроэнергии, которую в возрастающих количествах потребляют центры обработки данных, обслуживающие системы искусственного интеллекта. В связи с этим ведущие в Японии компании по оптовой торговле нефтью и нефтепродуктами активно заняты сейчас приобретением прав на источники сжиженного природного газа за границей.

В частности, крупная корпорация этой сферы Idemitsu Kosan с первой половины 2030-х годов намерена начать массированный импорт СПГ. С этой целью в марте она вложила 80 млрд иен (почти $513 млн) в британскую компанию MidOcean Energy, которая активно инвестирует в производство СПГ. В результате Idemitsu Kosan получила права на сжиженный природный газ из Канады, Австралии, стран Южной Америки. Права на поставки СПГ из Папуа - Новой Гвинеи получает также крупная японская компания по торговле нефтью и нефтепродуктами ENEOS.