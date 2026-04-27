Карл III прибыл с официальным визитом в США

Король Великобритании Карл III и королева Камилла прибыли в США с официальным визитом.

Как передает Report со ссылкой на Fox News, на объединенной базе Эндрюс состоялась торжественная церемония встречи королевской четы, которых приветствовала глава службы протокола Белого дома Моника Кроули.

О тмечается, что Карл III и Камилла отправятся в Белый дом, где их встретят президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп. В честь гостей будет дан официальный прием.

"Этот визит станет возможностью вспомнить общую историю наших двух стран, широту экономических, политических и культурных связей, сложившихся с тех пор, а также тесные связи между людьми, которые объединяют наши сообщества", - говорится в пресс-релизе посольства Великобритании в США.

В ходе четырехдневного визита в честь 250-летия независимости США Карл III и Камилла посетят Вашингтон, Нью-Йорк и Вирджинию, где встретятся с американским лидером и представителями различных общественных организаций.