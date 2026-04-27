Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Карл III прибыл с официальным визитом в США

    Король Великобритании Карл III и королева Камилла прибыли в США с официальным визитом.

    Как передает Report со ссылкой на Fox News, на объединенной базе Эндрюс состоялась торжественная церемония встречи королевской четы, которых приветствовала глава службы протокола Белого дома Моника Кроули.

    О тмечается, что Карл III и Камилла отправятся в Белый дом, где их встретят президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп. В честь гостей будет дан официальный прием.

    "Этот визит станет возможностью вспомнить общую историю наших двух стран, широту экономических, политических и культурных связей, сложившихся с тех пор, а также тесные связи между людьми, которые объединяют наши сообщества", - говорится в пресс-релизе посольства Великобритании в США.

    В ходе четырехдневного визита в честь 250-летия независимости США Карл III и Камилла посетят Вашингтон, Нью-Йорк и Вирджинию, где встретятся с американским лидером и представителями различных общественных организаций.

    Карл III королева Камилла Визит в США Великобритания

    Последние новости

    00:00

    Сегодня день рождения выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой

    Внутренняя политика
    23:51

    Карл III прибыл с официальным визитом в США

    Другие страны
    23:39

    Премьер Мали заявил о попытке радикальных группировок захватить власть в стране

    Другие страны
    23:22

    Координационный совет шиитов Ирака официально выдвинул кандидата на пост премьера

    Другие страны
    23:05

    Глава Минтруда Азербайджана и генсек ОТГ обсудили сотрудничество в рамках организации

    Внешняя политика
    22:48
    Видео

    Азербайджан и Италия обсудили укрепление военного сотрудничества - ОБНОВЛЕНО

    Армия
    22:44

    Рубио: Разногласия в иранских верхах препятствуют диалогу с США

    Другие страны
    22:35

    Государственное агентство предупредило суда о ветреной погоде

    Инфраструктура
    22:23

    Ливитт: Трамп обсудил предложение Ирана о трехэтапных переговорах

    Другие страны
    Лента новостей