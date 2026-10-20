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    Липперт: "Сабах" обрел уверенность, а "Боруссия" далека от идеальной формы

    Футбол
    • 20 октября, 2026
    • 12:56
    Липперт: Сабах обрел уверенность, а Боруссия далека от идеальной формы

    ФК "Сабах" обрел уверенность в себе, а дортмундская "Боруссия" в последние две-три недели далека от идеальной формы, считает бывший технический директор АФФА Бернард Липперт.

    Об этом немецкий специалист заявил Report, делясь мнением о предстоящем матче азербайджанской команды с дортмундским клубом в Лиге чемпионов УЕФА.

    "Каждый год мы становимся свидетелями того, как у аутсайдеров появляется шанс. После последнего матча уверенность "Сабаха" выросла, а "Боруссия" в последние две-три недели далека от идеальной формы. Хотя на бумаге немецкая команда считается фаворитом, у "Сабаха" есть хорошая возможность добиться результата", - сказал Липперт.

    Он напомнил, что в начале года "Карабах" обыграл другого немецкого представителя - франкфуртский "Айнтрахт" (3:2) в общем этапе Лиги чемпионов.

    "Я приезжал в Баку на тот матч. Если "Сабах" будет стремиться к победе, возможно все. Ведь клуб впервые выступает в Лиге чемпионов, и для него это новое приключение. С клубом из Дортмунда у меня тесных связей нет. Я желаю "Сабаху" удачи в матче. Сейчас я работаю в FIFA, и в среду приеду в Баку в связи с проведением турнира по футболу среди игроков до 15 лет", - заявил специалист.

    Отметим, что матч "Сабах" - "Боруссия" состоится сегодня в 20:45 на Бакинском Олимпийском стадионе.

    ФК Сабах Лига чемпионов УЕФА ФК Боруссия Бернард Липперт
    Bernard Lippert: "Sabah"da özünəinam artıb, "Borussiya" isə ideal formasından uzaqdır"
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