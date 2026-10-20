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    Завтра в регионах Азербайджана ожидаются дожди

    Экология
    • 20 октября, 2026
    • 12:52
    Завтра в регионах Азербайджана ожидаются дожди

    Завтра в горных и предгорных районах Азербайджана временами ожидаются дожди.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

    В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурная погода, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер утром сменится на северо-восточный.

    Температура воздуха ночью составит 16-18°, днем ​​- 22-26° тепла. Атмосферное давление будет на уровне 768 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-75%, днем ​​- 60-65%.

    В основном в горных и предгорных районах Азербайджана временами ожидаются дожди. В отдельных местах возможны кратковременные интенсивные ливни, грозы, град, в высокогорных районах - снег. Ночью и утром местами возможен туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 16-19°, днем ​​- 25-28° тепла, ночью в горах - 5-10°, а днем ​​- 12-16° тепла.

    Прогноз погоды Национальная служба гидрометеорологии
    Sabah rayonlara yağış yağacaq
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    44 - Tezliklə

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