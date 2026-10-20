Азер Аббасов: Административные штрафы могут осложнить международные отношения банков

Административные штрафы, наложенные на банки, могут не только привести к финансовым потерям, но и осложнить их международные корреспондентские отношения.

Как сообщает Report, об этом заместитель председателя правления Службы финансового мониторинга Азер Аббасов заявил на проходящем в Баку мероприятии "Устойчивый бизнес: корпоративное управление, риски и комплаенс".

По его словам, современные вызовы требуют создания целостной системы комплаенса, которая должна защищать финансовые институты от санкционных, правовых и репутационных рисков.

Аббасов отметил, что, работая в этой сфере, стремился понять, каким образом комплаенс может защитить финансовый институт от юридических рисков.

"Последние судебные решения показывают, что в случае оформления кредита на имя человека в результате киберпреступления суд защищает его права, если были нарушены требования комплаенса, и выносит решение против банка. Это приводит к финансовым потерям для банка. Иными словами, суд, основываясь на пробелах в системе комплаенса, встает на защиту клиента", - сказал он.

Аббасов подчеркнул, что подобные случаи создают для банков юридические риски. В то же время применение административных мер в отношении финансового учреждения может негативно отразиться на его репутации, что, в свою очередь, способно вызвать проблемы в корреспондентских отношениях.

"Глобальная финансовая система тесно взаимосвязана. Например, административный штраф, наложенный на какой-либо банк, приводит не только к финансовым потерям, но и может повлиять на его корреспондентские отношения. В дальнейшем при ответах на различные запросы от банка могут потребовать дополнительные разъяснения относительно количества наложенных на него штрафов и причин их применения", - отметил он.