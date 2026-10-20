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    Азер Аббасов: Административные штрафы могут осложнить международные отношения банков

    Финансы
    • 20 октября, 2026
    • 13:12
    Азер Аббасов: Административные штрафы могут осложнить международные отношения банков

    Административные штрафы, наложенные на банки, могут не только привести к финансовым потерям, но и осложнить их международные корреспондентские отношения.

    Как сообщает Report, об этом заместитель председателя правления Службы финансового мониторинга Азер Аббасов заявил на проходящем в Баку мероприятии "Устойчивый бизнес: корпоративное управление, риски и комплаенс".

    По его словам, современные вызовы требуют создания целостной системы комплаенса, которая должна защищать финансовые институты от санкционных, правовых и репутационных рисков.

    Аббасов отметил, что, работая в этой сфере, стремился понять, каким образом комплаенс может защитить финансовый институт от юридических рисков.

    "Последние судебные решения показывают, что в случае оформления кредита на имя человека в результате киберпреступления суд защищает его права, если были нарушены требования комплаенса, и выносит решение против банка. Это приводит к финансовым потерям для банка. Иными словами, суд, основываясь на пробелах в системе комплаенса, встает на защиту клиента", - сказал он.

    Аббасов подчеркнул, что подобные случаи создают для банков юридические риски. В то же время применение административных мер в отношении финансового учреждения может негативно отразиться на его репутации, что, в свою очередь, способно вызвать проблемы в корреспондентских отношениях.

    "Глобальная финансовая система тесно взаимосвязана. Например, административный штраф, наложенный на какой-либо банк, приводит не только к финансовым потерям, но и может повлиять на его корреспондентские отношения. В дальнейшем при ответах на различные запросы от банка могут потребовать дополнительные разъяснения относительно количества наложенных на него штрафов и причин их применения", - отметил он.

    Азер Аббасов Служба финансового мониторинга (СФМ) Киберпреступность (кибермошенничество)
    MMX rəsmisi: "İnzibati cərimələr bankların beynəlxalq əlaqələrinə problemlər yarada bilər"
    FMS official: Administrative fines may create problems for banks' international ties
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