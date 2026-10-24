Лидер КНДР прибыл в китайский город Дандун

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в пограничный город Дандун (провинция ляонин) в Китае по недавно открытому мосту через реку Ялу, соединяющему две страны.

Как передает Report, об этом агентству Yonhap сообщил в субботу правительственный источник.

Другие подробности не приводятся.

Это его первый визит в Китай после его участия в военном параде в Пекине по случаю 80-й годовщины Победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам в сентябре 2025 года, где он провел встречу на высшем уровне с председателем КНР Си Цзиньпином.