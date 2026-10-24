Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Лидер КНДР прибыл в китайский город Дандун

    Другие страны
    • 24 октября, 2026
    • 10:42
    Лидер КНДР прибыл в китайский город Дандун

    Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в пограничный город Дандун (провинция ляонин) в Китае по недавно открытому мосту через реку Ялу, соединяющему две страны.

    Как передает Report, об этом агентству Yonhap сообщил в субботу правительственный источник.

    Другие подробности не приводятся.

    Это его первый визит в Китай после его участия в военном параде в Пекине по случаю 80-й годовщины Победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам в сентябре 2025 года, где он провел встречу на высшем уровне с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Ким Чен Ын Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) Китайская Народная Республика (КНР)
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    10:42
    Лидер КНДР прибыл в китайский город Дандун
    Другие страны
    10:41
    В Азербайджане за сутки задержаны 50 подозреваемых в преступлениях
    Происшествия
    10:37
    Фото
    Узбекистан представил в ООН проекты по сохранению наследия Центральной Азии
    В регионе
    10:31
    Fly Central Asia: Баку становится ключевым авиаузлом для стран Центральной Азии
    Инфраструктура
    10:30
    Спрос на СПГ в Японии к 2040 году вырастет на 10%
    В регионе
    10:19
    Стоимость азербайджанской нефти приблизилась к $127 за баррель
    Энергетика
    10:15
    МИД Азербайджана поздравил Замбию с Национальным днем
    Внешняя политика
    10:13
    Фото
    Азербайджанские дзюдоисты завоевали еще два серебра на чемпионате Европы
    Спорт
    10:12
    Азербайджан подтвердил приверженность международному миру и безопасности
    Внешняя политика
    Лента новостей