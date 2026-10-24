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    Узбекистан представил в ООН проекты по сохранению наследия Центральной Азии

    В регионе
    • 24 октября, 2026
    • 10:37
    Узбекистан представил в ООН проекты по сохранению наследия Центральной Азии

    Центр исламской цивилизации в Узбекистане представил в отделении ООН в Женеве научное и духовное наследие Центральной Азии и современные проекты по его изучению, сохранению и популяризации.

    Как сообщает Report, во Дворце Наций состоялись выставка "Цивилизации, Личности, Открытия" и международная научная конференция, объединившая дипломатов, представителей международных организаций, ученых и деятелей культуры.

    Мероприятие продолжило международный диалог, начатый 7 октября в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Обе встречи прошли в рамках реализации инициативы президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, озвученной 23 сентября 2025 года на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, о глубоком изучении и широком представлении мировой общественности наследия Имама аль-Бухари, Имама ат-Тирмизи и Имама аль-Матуриди.

    Программу открыла выставка "Цивилизации, Личности, Открытия", представившая книги, научные и иллюстрированные издания, миниатюры и материалы о жизни и открытиях выдающихся мыслителей Центральной Азии. Экспозиция раскрыла богатство научных и художественных традиций региона, а также преемственность знаний между поколениями.

    С приветственными словами выступили генеральный директор отделения ООН в Женеве Татьяна Валовая и постоянный представитель Узбекистана при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Элдиёр Тошматов.

    Валовая подчеркнула значение конференции для укрепления диалога цивилизаций и взаимного доверия, высоко оценив просветительскую миссию Центра и перспективы сотрудничества с библиотекой отделения ООН в Женеве.

    Основной доклад представил доктор Фирдавс Абдухаликов, директор Центра исламской цивилизации в Узбекистане и председатель правления Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана (WOSCU). Он рассказал о международной миссии Центра, объединяющего музейную, научно-исследовательскую и просветительскую деятельность, а также обозначил перспективы дальнейшего сотрудничества.

    Особое внимание участники уделили наследию Имама аль-Бухари, Имама ат-Тирмизи и Имама аль-Матуриди, связанному с научными традициями Бухары, Термеза и Самарканда. В центре обсуждения оказались вопросы достоверности знаний, ответственности за их передачу, а также соотношения веры и разума.

    Научную часть конференции открыл ее модератор, вице-президент Академии наук Узбекистана Бахром Абдухалимов.

    Программу дополнили три короткометражных фильма: об Узбекистане и наследии исламской цивилизации, о Центре исламской цивилизации как музее нового поколения и о наследии Имама аль-Бухари, Имама ат-Тирмизи и Имама аль-Матуриди. Фильмы продемонстрировали современные подходы к изучению и популяризации исторического наследия региона.

    Все книги, представленные на выставке "Цивилизации, Личности, Открытия", Центр исламской цивилизации в Узбекистане передал в дар библиотеке отделения ООН в Женеве.

    Конференция завершилась обсуждением перспектив совместных научных и культурно-просветительских проектов.

    После официальной программы во Дворце Наций состоялся национальный прием с традиционными блюдами узбекской кухни.

    Организаторами конференции выступили Центр исламской цивилизации в Узбекистане, Министерство иностранных дел Узбекистана, Постоянное представительство страны при отделении ООН и других международных организациях в Женеве, Комитет по делам религий Узбекистана, международные научно-исследовательские центры Имама аль-Бухари, Имама ат-Тирмизи и Имама аль-Матуриди, Международная исламская академия Узбекистана, Фонд развития культуры и искусства (ACDF), Управление мусульман и Всемирное общество по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана (WOSCU).

    Узбекистан представил в ООН проекты по сохранению наследия Центральной Азии
    Узбекистан представил в ООН проекты по сохранению наследия Центральной Азии
    Узбекистан представил в ООН проекты по сохранению наследия Центральной Азии
    Узбекистан представил в ООН проекты по сохранению наследия Центральной Азии
    Узбекистан представил в ООН проекты по сохранению наследия Центральной Азии
    Узбекистан представил в ООН проекты по сохранению наследия Центральной Азии

    Организация Объединённых Наций (ООН) МИД Узбекистана Центральная Азия
    44 filmi
    44 filmi

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