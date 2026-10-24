Özbəkistan Mərkəzi Asiya irsinin qorunması üzrə layihələri BMT-də təqdim edib
Region
- 24 oktyabr, 2026
- 10:46
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Özbəkistanın İslam Sivilizasiyası Mərkəzi BMT-nin Cenevrədəki bölməsində Mərkəzi Asiyanın elmi və mənəvi irsini, eləcə də onun öyrənilməsi, qorunması və təbliği üzrə müasir layihələri təqdim edib.
"Report" xəbər verir ki, Millətlər Sarayında diplomatları, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrini, alimləri və mədəniyyət xadimlərini bir araya gətirən "Sivilizasiyalar, Şəxsiyyətlər, Kəşflər" adlı sərgi və beynəlxalq elmi konfrans keçirilib.
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