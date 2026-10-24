İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Özbəkistan Mərkəzi Asiya irsinin qorunması üzrə layihələri BMT-də təqdim edib

    Region
    • 24 oktyabr, 2026
    • 10:46
    Özbəkistan Mərkəzi Asiya irsinin qorunması üzrə layihələri BMT-də təqdim edib

    Özbəkistanın İslam Sivilizasiyası Mərkəzi BMT-nin Cenevrədəki bölməsində Mərkəzi Asiyanın elmi və mənəvi irsini, eləcə də onun öyrənilməsi, qorunması və təbliği üzrə müasir layihələri təqdim edib.

    "Report" xəbər verir ki, Millətlər Sarayında diplomatları, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrini, alimləri və mədəniyyət xadimlərini bir araya gətirən "Sivilizasiyalar, Şəxsiyyətlər, Kəşflər" adlı sərgi və beynəlxalq elmi konfrans keçirilib.

    Xəbər yenilənir

    Özbəkistan Mərkəzi Asiya irsinin qorunması üzrə layihələri BMT-də təqdim edib
    Özbəkistan Mərkəzi Asiya irsinin qorunması üzrə layihələri BMT-də təqdim edib
    Özbəkistan Mərkəzi Asiya irsinin qorunması üzrə layihələri BMT-də təqdim edib
    Özbəkistan Mərkəzi Asiya irsinin qorunması üzrə layihələri BMT-də təqdim edib
    Özbəkistan Mərkəzi Asiya irsinin qorunması üzrə layihələri BMT-də təqdim edib
    Özbəkistan Mərkəzi Asiya irsinin qorunması üzrə layihələri BMT-də təqdim edib

    Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) Özbəkistan
    Foto
    Узбекистан представил в ООН проекты по сохранению наследия Центральной Азии
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    10:55
    "Fly Central Asia": Bakı Mərkəzi Asiya ölkələri üçün əsas aviasiya qovşağına çevrilir
    İnfrastruktur
    10:46
    Foto
    Özbəkistan Mərkəzi Asiya irsinin qorunması üzrə layihələri BMT-də təqdim edib
    Region
    10:40
    Azərbaycanda içki idxalına çəkilən xərclər 13 %-dən çox artıb
    Biznes
    10:34
    Ötən gün ⁠cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 50 nəfər saxlanılıb
    Hadisə
    10:25
    Şahdağ və Kəlbəcərin yüksək dağlıq ərazilərinə qar yağıb - Faktiki hava
    Ekologiya
    10:21
    Azərbaycan neftinin qiyməti 127 dollara yaxınlaşıb
    Energetika
    10:16
    Azərbaycan şəkər ixracından qazancını 2,5 dəfəyə yaxın artırıb
    Biznes
    10:08
    Azərbaycan Basketbol Liqası: IV turun daha bir oyunu bu gün keçiriləcək
    Komanda
    10:07
    Rəsmi Bakı: Azərbaycan beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə sadiqliyini bir daha təsdiqləyir
    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti