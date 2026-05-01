Трамп допустил сокращение военного присутствия США в Европе
01 мая, 2026
- 00:59
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может рассмотреть сокращение американских военных контингентов, дислоцированных за рубежом, включая Германия, Италия и Испания.
Как передает Report, об этом он сообщил журналистам в Белом доме.
Он отметил, что не исключает такого решения.
Трамп также раскритиковал ряд европейских стран, заявив, что, по его мнению, Италия и Испания "недостаточно помогают" США.
