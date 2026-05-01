Трамп допустил сокращение военного присутствия США в Европе

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может рассмотреть сокращение американских военных контингентов, дислоцированных за рубежом, включая Германия, Италия и Испания.

Как передает Report, об этом он сообщил журналистам в Белом доме.

Он отметил, что не исключает такого решения.

Трамп также раскритиковал ряд европейских стран, заявив, что, по его мнению, Италия и Испания "недостаточно помогают" США.