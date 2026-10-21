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    Дональд Трамп заявил о приближении к урегулированию российско-украинского конфликта - Дополнено

    Другие страны
    • 21 октября, 2026
    • 23:42
    Дональд Трамп заявил о приближении к урегулированию российско-украинского конфликта - Дополнено

    Президент США Дональд Трамп заявил, что стремится избежать необдуманных шагов на фоне активизации усилий Москвы и Вашингтона по урегулированию российско-украинского конфликта.

    Как передает Report местные медиа, об этом американский лидер заявил журналистам в Белом доме, комментируя в том числе встречу президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге.

    "Последнее, что я хочу сделать, - это перевернуть все вверх тормашками, когда мы приближаемся к завершению конфликта", - сказал Трамп.

    По его словам, в подобной ситуации важно воздерживаться от необдуманных действий.

    "Последнее, что вы сделаете [в такой ситуации], - это нечто несусветное", - подчеркнул президент США.

    Трамп также выразил мнение, что российско-украинский конфликт сейчас, возможно, ближе к урегулированию, чем когда-либо прежде.

    Американский лидер отметил, что ранее обсуждал с президентом России Владимиром Путиным прекращение конфликта.

    "Кстати, мы приближаемся к этому. Возможно, сейчас мы ближе, чем когда-либо были", - заявил Трамп.

    Дональд Трамп Российско-украинский конфликт
    Tramp Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həllinə yaxınlaşdığını bildirib - Əlavə olunub
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