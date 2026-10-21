Дональд Трамп заявил о приближении к урегулированию российско-украинского конфликта - Дополнено

Президент США Дональд Трамп заявил, что стремится избежать необдуманных шагов на фоне активизации усилий Москвы и Вашингтона по урегулированию российско-украинского конфликта.

Как передает Report местные медиа, об этом американский лидер заявил журналистам в Белом доме, комментируя в том числе встречу президента России Владимира Путина со спецпосланником США Стивом Уиткоффом в Санкт-Петербурге.

"Последнее, что я хочу сделать, - это перевернуть все вверх тормашками, когда мы приближаемся к завершению конфликта", - сказал Трамп.

По его словам, в подобной ситуации важно воздерживаться от необдуманных действий.

"Последнее, что вы сделаете [в такой ситуации], - это нечто несусветное", - подчеркнул президент США.

Трамп также выразил мнение, что российско-украинский конфликт сейчас, возможно, ближе к урегулированию, чем когда-либо прежде.

Американский лидер отметил, что ранее обсуждал с президентом России Владимиром Путиным прекращение конфликта.

"Кстати, мы приближаемся к этому. Возможно, сейчас мы ближе, чем когда-либо были", - заявил Трамп.