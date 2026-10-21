США готовятся эвакуировать часть сотрудников посольств на Ближнем Востоке

Госдепартамент США готовится эвакуировать часть сотрудников американских посольств на Ближнем Востоке на фоне возможной военной операции против йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы).

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом сообщили представители американской администрации.

По данным агентства, Госдепартамент готовится распорядиться о выезде некоторых сотрудников посольств США в странах Персидского залива и членов их семей.

"Этот шаг вызван возможным возобновлением боевых действий, в частности против поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене", - отмечает Reuters.

Напомним, 10 октября президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время примет решение о возможном присоединении Соединенных Штатов к ударам Саудовской Аравии по позициям движения "Ансар Аллах".