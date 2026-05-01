Вучич заявил, что после Азербайджана самой важной поездкой в ​​его карьере станет поездка в Китай

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что после визита в Азербайджан он совершит, по его словам, самую важную поездку в своей карьере - в Китай.

Как передает Балканское бюро Report, в рамках подготовки к визиту в КНР уже работают различные делегации, а ряд министров Сербии занимается соответствующими вопросами.

Вучич отметил, что рассчитывает на достижение договоренностей, которые будут способствовать развитию экономики, в частности строительного сектора и промышленности.

Он также заявил, что в ходе визита ожидается согласование вопросов, связанных со строительством завода по производству роботов, добавив, что первые изделия могут сойти с конвейера уже в июне.