Вучич заявил, что после Азербайджана самой важной поездкой в его карьере станет поездка в Китай
Внешняя политика
- 01 мая, 2026
- 00:26
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что после визита в Азербайджан он совершит, по его словам, самую важную поездку в своей карьере - в Китай.
Как передает Балканское бюро Report, в рамках подготовки к визиту в КНР уже работают различные делегации, а ряд министров Сербии занимается соответствующими вопросами.
Вучич отметил, что рассчитывает на достижение договоренностей, которые будут способствовать развитию экономики, в частности строительного сектора и промышленности.
Он также заявил, что в ходе визита ожидается согласование вопросов, связанных со строительством завода по производству роботов, добавив, что первые изделия могут сойти с конвейера уже в июне.
Последние новости
