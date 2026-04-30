    Трамп поддержал кандидатуру Аль-Заиди на должность премьера Ирака

    Президент США Дональд Трамп поддержал выдвижение Али аль-Заиди на пост следующего премьер-министра Ирака.

    Как передает Report, об этом он написал в соцсети Truth Social.

    "Поздравляем Али аль-Заиди с его выдвижением на пост следующего премьер-министра Ирака! Мы желаем ему успехов в работе по формированию нового правительства, свободного от терроризма, которое сможет обеспечить более светлое будущее для Ирака", - говорится в публикации.

    Трамп выразил надежду, что при новом правительстве Вашингтон и Багдад укрепят связи: "Мы с нетерпением ожидаем крепких, динамичных и в высшей степени плодотворных новых отношений между Ираком и Соединенными Штатами. Это начало грандиозной новой главы между нашими народами - процветание, стабильность и успех, каких еще никогда не было".

    Напомним, что 27 апреля Координационный совет шиитов Ирака официально выдвинул кандидатуру Али аль-Заиди на пост премьера страны.

    Дональд Трамп Али аль-Заиди Ирак Соединенные Штаты Америки (США)
    Tramp İraqın baş naziri vəzifəsinə Əl-Zaidinin namizədliyini dəstəkləyib

