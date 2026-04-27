Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    • 27 апреля, 2026
    • 23:22
    Координационный совет шиитов Ирака официально выдвинул кандидата на пост премьера

    Координационный совет, объединяющий представителей большинства шиитских блоков и партий Ирака, выдвинул Али аль-Заиди на пост премьер-министра.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Tasnim.

    По его данным, президент Ирака Низар Амиди уже поручил новому премьеру сформировать кабинет министров. Действующий глава правительства Мухаммед ас-Судани и предыдущий кандидат от Координационного совета Нури аль-Малики отказались от этого поста и поддержали кандидатуру Аль-Заиди.

    Отмечается, что Али Фалех Казим аль-Заиди специализируется в сферах права, финансов, инвестиций и образования. Его управленческий подход сосредоточен на институциональных реформах, экономическом развитии и расширении возможностей молодежи. Имеет степень бакалавра права, а также степень магистра финансов и банковского дела.

    Али аль-Заиди Премьер-министр Ирака

