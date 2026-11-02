В Бейлагане мужчина погиб от удара электрическим током на стройке

В Бейлагане 27-летний мужчина погиб от удара электрическим током.

Как сообщает Report, Рахман Мансур оглу Гаджизаде, 1999 года рождения, житель села Биринджи Шахсевен, работал в недостроенном здании на территории поселка Миль, когда его по неосторожности ударило током.

Мужчина скончался по дороге в больницу.

Расследование ведет районная прокуратура.