В Бейлагане мужчина погиб от удара электрическим током на стройке
Происшествия
- 02 ноября, 2026
- 10:37
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В Бейлагане 27-летний мужчина погиб от удара электрическим током.
Как сообщает Report, Рахман Мансур оглу Гаджизаде, 1999 года рождения, житель села Биринджи Шахсевен, работал в недостроенном здании на территории поселка Миль, когда его по неосторожности ударило током.
Мужчина скончался по дороге в больницу.
Расследование ведет районная прокуратура.
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