Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    В Бейлагане мужчина погиб от удара электрическим током на стройке

    Происшествия
    • 02 ноября, 2026
    • 10:37
    В Бейлагане мужчина погиб от удара электрическим током на стройке

    В Бейлагане 27-летний мужчина погиб от удара электрическим током.

    Как сообщает Report, Рахман Мансур оглу Гаджизаде, 1999 года рождения, житель села Биринджи Шахсевен, работал в недостроенном здании на территории поселка Миль, когда его по неосторожности ударило током.

    Мужчина скончался по дороге в больницу.

    Расследование ведет районная прокуратура.

    Смертельный случай Удар током
    Beyləqanda ustanı elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    11:31
    ЦАХАЛ сообщил о ликвидации четырех боевиков ХАМАС в секторе Газа
    Другие страны
    11:26
    Фото
    Азербайджанские дефлимпийцы завоевали 3 золота на ЧЕ по Шокотан каратэ
    Индивидуальные
    11:25
    Araz Supermarket привлечен к ответственности за продажу товара дороже указанной цены
    Бизнес
    11:25
    Лидер КНР: Визит султана Омана придаст мощный импульс развитию двусторонних связей
    Другие страны
    11:19
    В Азербайджане начинается суд над сотрудниками ГНС по делу о взятке на 200 тыс. манатов
    Происшествия
    11:18
    УМК: Восстановление деятельности Иреванского казията - требование времени
    Kультурная политика
    11:12
    Баку и Агстафу свяжут дополнительные ж/д рейсы
    Инфраструктура
    11:11
    Лига чемпионов УЕФА: "Сабах" в Норвегии поддержат около 200 болельщиков
    Футбол
    11:10
    В Баку открылся прием учителей на вакантные должности
    Наука и образование
    Лента новостей