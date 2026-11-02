Beyləqanda ustanı elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb
Hadisə
- 02 noyabr, 2026
- 10:29
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Beyləqanda 27 yaşlı kişini elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb.
"Report" xəbər verir ki, Mil qəsəbəsinin ərazisində yerləşən yarımtikilidə usta işləyən Birinci Şahsevən kənd sakini 1999-cu il təvəllüdlü Rəhman Mənsur oğlu Hacızadəni ehtiyatsızlıqdan elektrik cərəyanı vurub.
R.Hacızadə xəstəxanaya aparılarkən yolda ölüb.
Araşdırmalar rayon prokurorluğu tərəfindən aparılır.
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