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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    Beyləqanda ustanı elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    • 02 noyabr, 2026
    • 10:29
    Beyləqanda ustanı elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb

    Beyləqanda 27 yaşlı kişini elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb.

    "Report" xəbər verir ki, Mil qəsəbəsinin ərazisində yerləşən yarımtikilidə usta işləyən Birinci Şahsevən kənd sakini 1999-cu il təvəllüdlü Rəhman Mənsur oğlu Hacızadəni ehtiyatsızlıqdan elektrik cərəyanı vurub.

    R.Hacızadə xəstəxanaya aparılarkən yolda ölüb.

    Araşdırmalar rayon prokurorluğu tərəfindən aparılır.

    Elektrik cərəyanı Beyləqan Araşdırma
    В Бейлагане мужчина погиб от удара электрическим током на стройке
    44 filmi
    44 filmi

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