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    БГУ: С 6 по 30 ноября будет наблюдаться метеорный поток Леониды

    Происшествия
    • 02 ноября, 2026
    • 10:32
    БГУ: С 6 по 30 ноября будет наблюдаться метеорный поток Леониды

    С 6 по 30 ноября в Азербайджане можно будет наблюдать метеорный поток Леониды.

    Как сообщает Report со ссылкой на кафедру астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета (БГУ), максимум потока ожидается 18 ноября в 03:45 по бакинскому времени. В этот период прогнозируется около 15 метеоров в час.

    Наиболее благоприятное время для наблюдений - ночь с 17 на 18 ноября, с 02:00 до рассвета. После захода Луны небо станет темнее, что улучшит условия для наблюдения, в том числе и слабых метеоров.

    Леониды возникают, когда Земля проходит через пыль и мелкие частицы, оставленные кометой 55P/Темпеля-Туттля. Комета совершает полный оборот вокруг Солнца примерно за 33,2 года. Ее независимо открыли немецкий астроном Вильгельм Темпель в 1865 году и американский астроном Хорас Туттль в 1866 году.

    Леониды отличаются высокой скоростью: частицы входят в атмосферу Земли примерно со скоростью 71 км/с или 255 тыс. км/ч. При взаимодействии с атмосферой они нагреваются и оставляют светящиеся следы, которые с Земли выглядят как быстродвижущиеся полосы света.

    Радиант потока - точка, из которой метеоры визуально исходят, - находится в созвездии Льва, отсюда и пошло название. Однако наблюдать Леониды можно в разных частях неба.

    Леониды известны мощными метеорными бурями, которые наблюдались, в частности, в 1833, 1866, 1966 и 1999–2002 годах. Такие явления связаны с прохождением Земли через более плотные участки потока частиц на орбите кометы. В 2026 году мощной метеорной бури не ожидается.

    Метеорный поток Бакинский государственный университет (БГУ)
    BDU: Noyabrın 6-dan 30-dək Leonid meteor yağışı müşahidə ediləcək
    Leonid meteor shower to be visible in Azerbaijan in November
    44 filmi
    44 filmi

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