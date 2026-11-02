БГУ: С 6 по 30 ноября будет наблюдаться метеорный поток Леониды

С 6 по 30 ноября в Азербайджане можно будет наблюдать метеорный поток Леониды.

Как сообщает Report со ссылкой на кафедру астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета (БГУ), максимум потока ожидается 18 ноября в 03:45 по бакинскому времени. В этот период прогнозируется около 15 метеоров в час.

Наиболее благоприятное время для наблюдений - ночь с 17 на 18 ноября, с 02:00 до рассвета. После захода Луны небо станет темнее, что улучшит условия для наблюдения, в том числе и слабых метеоров.

Леониды возникают, когда Земля проходит через пыль и мелкие частицы, оставленные кометой 55P/Темпеля-Туттля. Комета совершает полный оборот вокруг Солнца примерно за 33,2 года. Ее независимо открыли немецкий астроном Вильгельм Темпель в 1865 году и американский астроном Хорас Туттль в 1866 году.

Леониды отличаются высокой скоростью: частицы входят в атмосферу Земли примерно со скоростью 71 км/с или 255 тыс. км/ч. При взаимодействии с атмосферой они нагреваются и оставляют светящиеся следы, которые с Земли выглядят как быстродвижущиеся полосы света.

Радиант потока - точка, из которой метеоры визуально исходят, - находится в созвездии Льва, отсюда и пошло название. Однако наблюдать Леониды можно в разных частях неба.

Леониды известны мощными метеорными бурями, которые наблюдались, в частности, в 1833, 1866, 1966 и 1999–2002 годах. Такие явления связаны с прохождением Земли через более плотные участки потока частиц на орбите кометы. В 2026 году мощной метеорной бури не ожидается.