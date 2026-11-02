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    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    Аллахшукюр Пашазаде: УМК продолжит распространять правду о Западном Азербайджане

    Религия
    • 02 ноября, 2026
    • 10:54
    Аллахшукюр Пашазаде: УМК продолжит распространять правду о Западном Азербайджане

    Управление мусульман Кавказа (УМК) продолжит работу по распространению правды о Западном Азербайджане на международной арене.

    Как сообщает Report, об этом заявил глава шейхульислам УМК Аллахшукюр Пашазаде на презентации книги "История Иреванского казията".

    По его словам, в отличие от армянской церкви, которая пытается искажать историю на фоне новостей о восстановлении Иреванского казията, азербайджанская сторона опирается исключительно на реальные исторические факты.

    "Мы заявляем о своих моральных правах и приложим все усилия для восстановления религиозно-духовного наследия наших соотечественников, создавая фундаментальную основу для их возвращения на исторические земли. Верующие Азербайджана неизменно поддерживают курс государства и его руководства, а укрепление гражданского единства позволяет нам надежно защищать национальные интересы и духовные ценности от любого внешнего вмешательства", - подчеркнул глава УМК.

    Аллахшукюр Пашазаде Управление мусульман Кавказа (УМК)
    QMİ sədri: İrəvan qazılığının bərpası ilə bağlı tarixi faktlara əsaslanan mənəvi hüquqlarımızı bəyan edirik
    Caucasus Muslims Office to continue promoting truth about Western Azerbaijan globally
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