Аллахшукюр Пашазаде: УМК продолжит распространять правду о Западном Азербайджане

Управление мусульман Кавказа (УМК) продолжит работу по распространению правды о Западном Азербайджане на международной арене.

Как сообщает Report, об этом заявил глава шейхульислам УМК Аллахшукюр Пашазаде на презентации книги "История Иреванского казията".

По его словам, в отличие от армянской церкви, которая пытается искажать историю на фоне новостей о восстановлении Иреванского казията, азербайджанская сторона опирается исключительно на реальные исторические факты.

"Мы заявляем о своих моральных правах и приложим все усилия для восстановления религиозно-духовного наследия наших соотечественников, создавая фундаментальную основу для их возвращения на исторические земли. Верующие Азербайджана неизменно поддерживают курс государства и его руководства, а укрепление гражданского единства позволяет нам надежно защищать национальные интересы и духовные ценности от любого внешнего вмешательства", - подчеркнул глава УМК.