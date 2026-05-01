    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Tramp İraqın baş naziri vəzifəsinə Əl-Zaidinin namizədliyini dəstəkləyib

    Digər ölkələr
    • 01 may, 2026
    • 00:24
    Tramp İraqın baş naziri vəzifəsinə Əl-Zaidinin namizədliyini dəstəkləyib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Əli əl-Zaidinin İraqın baş naziri postuna növbəti namizədliyinin irəli sürülməsini dəstəkləyib.

    "Report" xəbər verir ki, Tramp bu barədə "Truth Social"da yazıb.

    "Əli əl-Zaidini İraqın növbəti baş naziri postuna irəli sürülməsi münasibətilə təbrik edirik! Biz ona İraq üçün daha işıqlı gələcək təmin edə biləcək, terrorizmdən azad yeni hökumətin formalaşdırılması işində uğurlar arzulayırıq", - paylaşımda bildirilir.

    Tramp yeni hökumət dövründə Vaşinqton və Bağdadın əlaqələri möhkəmləndirəcəyinə ümid etdiyini bildirib: "Biz İraqla Birləşmiş Ştatlar arasında möhkəm, dinamik və son dərəcə səmərəli yeni münasibətləri səbirsizliklə gözləyirik. Bu, xalqlarımız arasında möhtəşəm yeni fəslin - əvvəllər heç vaxt görünməmiş rifah, sabitlik və uğurun başlanğıcıdır".

    Xatırladaq ki, aprelin 27-də İraq Şiələrinin Koordinasiya Şurası Əli əl-Zaidinin ölkənin baş naziri postuna namizədliyini rəsmən irəli sürüb.

    Трамп поддержал кандидатуру Аль-Заиди на должность премьера Ирака

