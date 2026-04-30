Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Палата представителей США одобрила закон о финансировании МВБ для прекращения шатдауна

    Палата представителей США одобрила закон о финансировании МВБ для прекращения шатдауна

    Палата представителей Конгресса США поддержала ранее одобренный Сенатом законопроект о финансировании работы Министерства внутренней безопасности (МВБ), направленный на прекращение частичной приостановки его деятельности.

    Как передает Report со ссылкой на The Hill, документ предусматривает финансирование большинства структур МВБ до конца текущего финансового года, который завершается 30 сентября.

    Законопроект был принят единогласно после того, как республиканцы согласились с требованием демократов исключить из него финансирование Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) и Пограничной службы.

    Теперь документ направлен на подпись президенту США Дональд Трамп. По данным Reuters, ожидается, что он подпишет закон в ближайшее время.

    Вопрос финансирования ICE и Погранслужбы будет рассмотрен Конгрессом отдельно.

