Представитель посольства Азербайджана в Канаде принял участие во встрече парламентской группы
Внешняя политика
- 01 мая, 2026
- 02:02
Временный поверенный в делах посольства Азербайджана в Канаде Вусал Сулейманов принял участие во встрече с парламентской группой этой страны.
Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства Азербайджана в Канаде в социальной сети X.
"Рад был принять участие во встрече в парламенте Канады", - отмечается в публикации.
"Мы уверены, что группа будет способствовать укреплению двусторонних отношений и углублению межпарламентского сотрудничества", - говорится в сообщении.
Последние новости
01:14
Трамп заявил об отсутствии угрозы истощения военных арсеналов СШАДругие
00:39
Глава Белого заявил о выборе между сделкой с Ираном и силовым сценариемДругие страны
00:13
CNN: Иранские удары вывели из строя часть военных объектов США на Ближнем ВостокеВ регионе
23:50
Макрон отреагировал на шутку Карла III о французском языкеДругие страны
23:43
Белый дом уведомил Конгресс США о завершении войны с ИраномВ регионе
23:37
Китай призвал пересмотреть решение о прекращении миссии ООН в ЛиванеДругие страны
23:21
TƏBİB сообщил о состоянии пострадавших в ДТП в Агдаме – ОБНОВЛЕНО-2Происшествия
23:18
VDA призвала США и ЕС соблюдать торговые договоренности после решения Трампа о пошлинахДругие страны
23:12